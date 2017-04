Tien mensen opgepakt in België en Frankrijk in onderzoek naar aanslag Charlie Hebdo

De politie heeft in ons land en in Frankrijk tien mensen opgepakt die gelinkt worden aan de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en in de supermarkt Hyper Casher in Parijs. Dat meldt BMF TV.

De arrestaties gebeurden tussen maandag en woensdag in het dossier van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015. Zowel in ons land als in Frankrijk werden huiszoekingen gedaan bij mensen die ervan verdacht worden wapens geleverd te hebben aan Amedy Coulibaly, de man die na net na Charlie Hebdo een aanslag pleegde op de supermarkt Hyper Casher in de Franse hoofdstad.

Bij de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo vielen op 7 januari 2015 twaalf doden. Twee gemaskerde mannen - de broers Chérif en Saïd Kouachi - waren het gebouw ’s middags binnengevallen en waren met kalasjnikovs in het rond beginnen te schieten. Ze vluchtten, maar werden twee dagen later omsingeld door de politie in een drukkerij ver van Parijs. Ze overleefden het allebei niet.

Op 8 januari schoot Amedy Coulibaly - een vriend van de broers Kouachi - een agente dood, eveneens in de Franse hoofdstad. Hij had mensen gegijzeld in een supermarkt om te eisen dat zijn “broeders” met rust gelaten zouden worden. Daar kwamen vier gijzelaars om het leven. De politie kon Coulibaly na een urenlange belegering ook uitschakelen.