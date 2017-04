‘Alpinisten’ beveiligen zowel nieuwe gebouwen als kastelen: hoogtevrees is geen optie

Op zoek naar een uitdagende maar verantwoordelijke job? Mogelijk liggen er kansen als ‘alpinist’ bij Heleblitz, een bliksembeveiligingsbedrijf in Moerkerke. Hoogtevrees is geen optie.

Angelo Toussaint (26) uit Oostkamp is net terug van een vierdaagse opdracht bij het Europees distributiecentrum van Toyota in Diest. Overdag voerden hij en zijn collega bliksembeveiligingswerken uit, daarna overnachtten ze in een hotel, een alternatief om de dagelijkse autorit van 320 kilometer te ontlopen.

“Ik ben afgestudeerd als interieurbouwer. Nadien volgde ik nog een bijkomende opleiding als fietshersteller; voor mij was dat toen een evidente keuze als wielrenner ‘elite zonder contract’. Na een vakantiejob kon ik als fietsverkoper aan de slag bij Decatlon in Brugge. Mijn broer werkte er ook, maar toen hij een nieuwe uitdaging vond bij Heleblitz, ben ik hem gevolgd. Ik ben hier ondertussen 3,5 jaar zeer tevreden aan de slag.”

Opleiding ‘on the field’

Een opleiding in bliksembeveiliging bestaat (nog) niet. Heleblitz gaat dan ook uit van een opleiding ‘on the field’. “De enige voorwaarde is dat je geen hoogtevrees mag hebben, dat is iets wat je zelf aanvoelt. Daarnaast weet je dat het niet om een ‘nine to five’ job gaat, we zijn immers actief in heel België en vaak uren onderweg. Ik werk nu als hulpwerkman. Concreet assisteer ik meestal de klimmers van beneden af. De voorbije maanden werd ik vooral ingezet bij industriële gebouwen, toch wel een totaal andere omgeving dan bijvoorbeeld kerken. Bij industriewerven gaat het sowieso om grotere oppervlakten en andere manieren van beveiliging. Zo leer ik alle facetten van het bedrijf beter kennen. Ook de inspectie van gebouwen en het maken van bijhorende foto’s behoort tot mijn activiteiten.”

Op het kasteel van hertog en hertogin

Angelo is vooral te spreken over de afwisseling in zijn job. “Je krijgt telkens weer te maken met uiteenlopende situaties en omgevingen, dat maakt de job zo boeiend. Het is fascinerend als je eens mag rondkijken in de spits van een kerk, maar ook de beveiliging van musea behoort tot de opdrachten”, vertelt hij. “Twee jaar geleden moesten wij aan de slag op een kasteel bij een hertog en hertogin, dat is toch een prachtige omgeving waar je anders nooit zou terechtkomen! Natuurlijk voeren we ook weleens gedurende drie weken opdrachten uit op één plaats, of regent het een ganse dag, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Saai kan ik mijn job zeker niet noemen, iedere dag is weer een nieuwe uitdaging”, besluit Angelo.

Inspecteur

Ruben De Tandt (25) uit Sleidinge behaalde een bachelor ontwerp en productietechnologie en schakelde nadien naar de opleiding industrieel ingenieur, maar maakte zijn masterjaar niet helemaal af. “Via een interimkantoor kon hij bij Heleblitz terecht als inspecteur. Dat ik niet thuis was in de materie van bliksembeveiliging was geen probleem. Inspectie van bestaande installaties – of ze nog voldoen aan de normen – en nieuwe installaties vormen mijn hoofdtaak. Klimmen zit niet in mijn takenpakket. In mijn functie moet je vooral thuis zijn in bouwkundig tekenen en noties hebben van elektriciteit. In 2D tekenen we onder meer grondplannen en zijaanzichten van gebouwen waar leidingen aangebracht zullen worden.”

Ruben is actief op het bedrijf zelf, maar is ook dikwijls onderweg. “Ik ben dan wel gestart als inspecteur, maar gaandeweg komen er nieuwe opdrachten bij. Ik voel me pas goed in een werkomgeving als ik nieuwe zaken kan bijleren, liefst in de technische sfeer. Momenteel zit ik nog in mijn opleidingsfase, maar ik kijk uit wat de toekomst bij Heleblitz me zal brengen”, besluit Ruben.

