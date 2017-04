Schenk nog een kopje in, want koffie is gezond

Koffie slecht voor de gezondheid? De Nederlandse Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en vaatziekten aan de Universiteit van Wageningen, denkt daar anders over. In het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’ legt ze uit waarom.

Geleijnse volgt al bijna tien jaar vijfduizend hartpatiënten op en onderzocht of het drinken van koffie kwalijke gevolgen heeft voor hun gezondheid. “We vroegen hoeveel koffie ze dronken”, klinkt het in het programma. Op basis van hun antwoorden en wetenschappelijke data, blijkt dat mensen die regelmatig koffie drinken een lager risico lopen op overlijden dan mensen die de drank links laten liggen.

Ga voor filterkoffie

Koffie is niet zo slecht voor het hart als weleens wordt gedacht, maar Geleijnse stipt aan dat het belangrijk is om voor gefilterde koffie te kiezen. “Door het gebruik van een papieren filter blijven de slechte stofjes achter in de koffieprut. Voor het overige zitten in koffie best wel gezonde plantaardige stoffen.” Heeft wie espresso drinkt dan meteen een hogere kans op gezondheidsrisico’s? Geleijnse zegt dat het niet zo erg is, maar dat deze soort koffie wel diterpenen bevat. Deze stofjes kunnen op termijn tot een hoger cholesterolgehalte leiden. Wie geen last heeft van zijn cholesterol, hoeft er volgens haar niet wakker van te liggen.

Geleijnse zegt nog dat koffie niet alleen goed is voor de gezondheid van het hart, ook de lever en de hersenen ondervinden volgens haar geen schade van het drankje. “Er zijn zelfs vrij sterke aanwijzingen dat koffie - met of zonder cafeïne - kan beschermen tegen diabetes. De bloeddruk van koffiedrinkers gaat wel omhoog. “Niet veel, maar dat komt natuurlijk door de cafeïne. Er zitten veel andere goede stoffen in koffie dat dat effect eigenlijk wordt teniet gedaan”, zegt ze.

Hoeveel kopjes?

Let wel op dat je niet overdrijft met koffie. “Van te veel cafeïne ga je echt wel stuiteren en kan je slechter beginnen slapen. Het is aangewezen om toch zeker onder de zes kopjes te blijven per dag. Voor zwangere vrouwen gelden andere regels. Het is raadzaam dat ze niet meer dan 200 tot 300 miligram cafeïne per dag opnemen. In kopjes komt dat neer op een twee à drietal kopjes. Deze richtlijn is puur om het ongeboren kind te beschermen, want de cafeïne komt in de foetus terecht. Doe gedurende die negen maanden dus niet te gek, ook niet als je erna borstvoeding geeft. We weten te weinig wat de impact is.”