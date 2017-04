Kim Clijsters met mooie woorden voor zwangere Serena: “Dit is intenser dan alles wat ze tot nu toe gewonnen heeft”

"It's an honor. #WTAFinals has always been one of my favorite tournaments." - @Clijsterskim on becoming @WTAFinalsSG Legend Ambassador pic.twitter.com/7yQffD7e3g

Brussel - Kim Clijsters was erg blij toen ze het nieuws vernam over de zwangerschap van Serena Williams. De Limburgse, zelf mama van drie kindjes, toonde Williams alvast hoe ze met succes een comeback kan maken als tennissende mama.

“Toen ik het nieuws hoorde, was ik erg blij”, zegt Clijsters in een reactie op de Twitterpagina van de WTA. “Serena kennende is ze vast in de wolken. Na alles wat zij al heeft bereikt en alle trofeeën die ze heeft gewonnen, belooft dit volgende hoofdstuk in haar leven nog intenser te worden. Zo was het althans voor mij, want dit is het echte leven. Het doet mij veel plezier te merken dat ze echt gelukkig is.”

Serena maakte het nieuws over haar zwangerschap vorige week bekend. De 23-voudige grandslamlaureate liet ook al weten in 2018 zeker terug te keren in het circuit. Clijsters maakte na de geboorte van haar eerste kind ook een comeback, al had de Limburgse dat aanvankelijk niet zo gepland.

“Daarin verschillen wij”, legt Clijsters uit. “Bij mij werd het gevoel (om een comeback te maken) in de maanden na de geboorte van Jada steeds sterker. Ik had het niet gepland. Achteraf ben ik wel blij dat ik echt mijn tijd heb genomen om van het moederschap en mijn huwelijk te genieten. Als ik er nu op terugkijk, is dat de enige manier waarop ik het had willen doen.”