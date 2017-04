Pijnlijk: net op dieptepunt mag José Izquierdo zijn Gouden Schoen in ontvangst nemen

Club Brugge-winger José Izquierdo mag vanavond voor aftrap van de thuismatch tegen KV Oostende zijn Gouden Schoen in ontvangst nemen. De overhandiging van zijn prijs als beste speler van het kalenderjaar 2016 zou normaal gezien een feestelijke aangelegenheid moeten zijn, maar de timing kon moeilijk slechter. Na de kansloze nederlaag bij Anderlecht kon Club Brugge immers niet verder verwijderd zijn van een nieuwe titel.

Tot overmaat van ramp was er afgelopen weekend ook nog een negatieve hoofdrol weggelegd voor Izquierdo. De Colombiaan speelde een bleke match in Brussel en werd al vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald. Daar kon Izquierdo niet mee lachen: de Gouden Schoen weigerde handjes te geven aan de bank bij zijn vervanging. Benieuwd hoe zijn Brugse publiek vanavond reageert als de razendsnelle flankspeler zijn prijs overhandigd krijgt.