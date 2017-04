Nieuw-Zeelanders brengen haka onder Menenpoort om soldaten te herdenken

Ieper - Waar anders zo stil en vredevol gesneuvelde soldaten worden herdacht, klonk gisteren een heel ander geluid onder de Ieperse Menenpoort. Een Nieuw-Zeelandse delegatie bracht er een haka om hulde te brengen aan landgenoten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Gisteren was het Anzac Day, een dag waarop Nieuw-Zeelanders gesneuvelde soldaten uit hun land herdenken. Ze maken er een traditie van om elk jaar naar de Menenpoort af te zakken en een indrukwekkende haka te tonen. De dans, die door merg en been ging, is een middel dat vroeger gebruikt werd om goden aan te roepen.