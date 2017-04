Pornokoning bindt de strijd aan met internetreuzen: “Mijn dvd’s vind je toch ook niet tussen die van K3 en Plop?”

Pornoproducent Dennis ‘Black Magic’ Burkas daagt gratis streamingwebsites van porno voor de rechter. Die treden de wet met de voeten omdat er voor minderjarigen geen enkele beperking geldt. “Nergens vragen die websites je leeftijd, dus om het even wie wordt toegelaten”, aldus Burkas.

Burkas vroeg advocaat Walter Van Steenbrugge om bij het federaal parket een klacht in te dienen tegen websites als youporn.com. Omdat die websites geen leeftijdsbeperking hebben en dus vrij toegankelijk zijn voor minderjarigen, zouden ze de zedenwet schenden. Dat vertelt Burkas in Dag Allemaal deze week.

“Mijn neefje van 12 kan op zijn computer gewoon youporn.com intikken en hij ziet meteen het hele aanbod. Dat mag niet! Mijn dvd’s vind je in de winkel toch ook niet tussen de dvd’s van K3 en Kabouter Plop?”

Burkas vraagt niet om de websites offline te halen, hij wil enkel dat de sites verplicht worden zichzelf af te schermen voor minderjarigen. “Wie porno maakt, moet dat op een verantwoorde manier doen. Eddy Lipstick en ik hebben dat altijd gedaan. Ik kan me ook echt niet voorstellen dat ouders blij zijn als ze merken dat zoon- of dochterlief online naar extreme toestanden zit te kijken.”

Of de klacht van Burkas enige zoden aan de dijk zal zetten, is nog maar de vraag. De sites waar hij klacht tegen indient zijn vooral in Nederland en Luxemburg geregistreerd, niet in België. Aangezien daar andere regels gelden zou het wel eens moeilijk zijn om een verandering af te dwingen.

Volgens professior Eva Lievens van de Universiteit van Gent, is er in België geen wet die verplicht dat pornowebsites een leeftijdsverificatie doen vooraleer iemand toegang krijgt tot de site. In het Verenigd Koninkrijk is er wel een dergelijke wet.

Een man die op basis van die wet veroordeeld werd in het Verenigd Koninkrijk is daarmee naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt, omdat hij zijn vrije meningsuiting geschonden zag. Het Hof oordeelde echter dat de veroordeling terecht was, waaruit afgeleid kan worden dat het Hof het in sommige gevallen gepast vindt om de vrije meningsuiting in te perken als het gaat om het beschermen van minderjarigen.