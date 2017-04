David en Sarah leken een droomkoppel, tot hij haar duistere geheim ontdekte

Zes maanden lang leken David (29) en Sarah (26) het perfecte koppel. Toen hij op een dag ontdekte dat zijn vriendin een duister geheim met zich meedroeg, stortte zijn wereld in.

David Swankie was dolgelukkig toen hij twee jaar geleden het meisje van zijn dromen leerde kennen. De schok kon dan ook niet groter zijn toen zijn geliefde Sarah Riches een halfjaar later, in februari 2016, werd opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Sarah had meegeholpen met het versluizen van grote hoeveelheden drugs over de grens van Mexico tot in het Britse Wigan, waar de twee woonden.

Toen haar duistere dubbelleven aan het licht was gekomen en Sarah haar proces afwachtte, besliste David om uit het huis te trekken. Sarah kon hem echter met smeekbeden overtuigen om hun relatie nog een kans te geven en uiteindelijk gaf David toe.

Model's boyfriend killed himself as she was a Breaking Bad-style drug smugglerhttps://t.co/FqbNQufKWI pic.twitter.com/FziafpsI3y — Daily Mirror (@DailyMirror) 25 april 2017

In december werd Sarah tot zeven jaar cel veroordeeld en bleef David alleen achter. Hij moest haar rekeningen betalen en bovendien begonnen bendeleden uit het drugscircuit van zijn vriendin hem lastig te vallen. David verloor uiteindelijk zijn job, vermagerde aanzienlijk en begon te drinken.

Op 19 januari werd het David te veel en stuurde hij zijn moeder een bericht met de boodschap “Ik hou heel veel van jullie allemaal - maar ik zie jullie in een volgend leven.”

“Ik stuurde hem meteen terug en vroeg hem naar huis te komen”, vertelt zijn moeder. Maar het was te laat. David had zelfmoord gepleegd in zijn woonst. “Had hij ons maar verteld hoe diep hij echt zat”, zegt zijn moeder nog. “Ik wist dat hij financiële problemen had en hij voelde zich down. Maar hij had nog een leven voor zich.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.