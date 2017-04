De meerprijs van een eerlijk T-shirt? Nog geen twee euro

Hoeveel kost een T-shirt meer als het minimumloon van de maker gegarandeerd wordt? Maar 1,57 euro, becijferde de ngo Fashion Revolution in haar eerste fanzine.

“Money Fashion Power” is nog tot 30 april het thema achter de Fashion Revolution Week. “Omdat de discrepantie tussen wat kledingstukken opbrengen voor de ketens en voor wie die kleren maakt zo groot is”, zegt persverantwoordelijke Manon Acke. Zou je dat shirtje waar je zo’n crush op hebt ook kopen als het 30,57 euro kost in plaats van 29? Ik alvast wel. </P>

Sinds begin dit jaar laat ik dus, passend bij mijn voornemen om alleen ethisch te shoppen, die shirts van 29 euro links liggen en haal ik een T-shirt bij die zaken die me kunnen garanderen dat die 1,57 wel in de som zit die ik betaal. Maar is dat genoeg? Die 29 euro-ketens voelen het waarschijnlijk niet dat ik ze voorbijloop. Wat kan ik dan wel doen?

“Je kunt op zes manieren deelnemen aan deze Fashion Revolution Week”, zegt Manon Acke.

1) Je kunt het merk aanschrijven en vragen wie je kleren maakte en het antwoord van het merk online plaatsen.

2) Neem een selfie waarop het etiket van het kledingstuk zichtbaar is, deel het met de wereld en de producent met de hashtag #whomademyclothes.

3) Schrijf de overheid aan: in ons land is dat wel een beetje moeilijk omdat niemand daar politiek echt mee bezig is.

4) Maak, naar analogie van de haul-filmpjes waar shopbuit getoond wordt een video waarin je je tweedehands aankopen toont met de hashtag #haulternative.

5) Organiseer een evenement: nodig vrienden uit om samen naar de documentaire The True Cost of het drieluik De Slag om de Klerewereld te kijken.

6) Schrijf een liefdesbrief over een kledingstuk.

Laat ik met dat laatste beginnen, als eerste voorzichtige stapje om mezelf voor te bereiden op het revolutionairdere werk.

Liefste vestje,

Je dekt me toe en houdt me warm

Loopt met me mee, arm in arm

Twee haperingen aan een fietsrek

En aprilvissporen ten spijt

Wil ik je echt nooit meer kwijt

Je wordt mooier met de jaren – als een echte man!

En zolang ik in je kan

Draag ik je met heel veel zin

Want je pakt me nog altijd in.

Maar laat ik het daar niet bij houden. Aan mijn allerliefste vriendinnen: komen jullie vrijdag naar The True Cost kijken? En breng misschien een miskoop mee, we koppelen er meteen een swapping aan. Hebben we ook materiaal voor onze #haulternative.