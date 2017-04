Actrice heeft gevat antwoord klaar voor hater die kritiek geeft op haar striemen

De Britse actrice Stephanie Davis, die drie maand geleden mama werd, was te gast in de populaire talkshow ‘This Morning’ op ITV. Na afloop deelde ze een selfie in een rode jurk via Instagram. De meeste reacties op haar verschijning waren lovend, op die van één hater na.

“Ze heeft toch wel zware striemen”, schreef de man of vrouw achter het lege Instagram-profiel Maldivitis over haar borsten. Veel fans van de actrice verdedigden haar, maar de brunette had ook zelf een antwoord klaar om de hater op zijn plaats te zetten.

“Ja, ik heb striemen. Die zijn er gekomen omdat ik negen maanden een baby heb gedragen en hem sterk heb gemaakt dankzij borstvoeding. Hoe fantastisch is dat?”, schreef ze in een reactie. “Ik hou van mijn striemen. Het is behoorlijk oppervlakkig van je om me af te rekenen op mijn boezem als je weet dat ik drie maanden geleden mama ben geworden. Ik beschouw het als een compliment, want je was duidelijk aan het staren naar mijn decolleté. Klootzak”, staat er nog te lezen.



Een bericht gedeeld door ?????????????????? I AM STEPH (@stephaniedavis88) op 24 Apr 2017 om 11:08 PDT



Wie achter het account zit, is niet duidelijk. De kans bestaat dat iemand het heeft aangemaakt om sterren te beledigen. “Bodyshaming op zijn ergst. Je borsten hebben iets fantastisch gedaan en ze zien er prachtig uit”, staat er tussen de andere, steunende reacties. “Van de ene moeder tot de andere: je ziet er heel goed uit. Draag je striemen met trots en luister niet naar idioten”, aldus een andere volger.