Europa neemt strenge maatregelen tegen illegaal streamen van films en series

De verkoop van mediaspelers waarmee je illegaal kan streamen moet dringend aangepakt worden. Dat vindt de Nederlandse copyrightwaakhond Stichting Brein. Het gaat om apparaten die zo zijn ingesteld dat je zonder te betalen films, tv-series en tv-zenders kan bekijken. Het Europees Hof heeft Stichting Brein nu gelijk gegeven.

Onder andere filmspeler.nl biedt dergelijke mediaspelers te koop aan op hun website. En zij zijn niet de enige. Al wou Stichting Brein geen namen geven van andere verkopers. “We willen de verkoop van die illegale spelers net inperken, dus wil ik er geen onbedoelde reclame voor maken door de diverse verkopers op te sommen,” verduidelijkt Tim Kuik, directeur van Stichting Brein. Volgens de directeur gaat het om een 100-tal aanbieders in zowel Nederland als België. De populariteit van de illegale mediaspelers is volgens Stichting Brein niet te onderschatten. “Uit een onderzoek van RTL een paar maanden terug bleek dat 20% van de illegale streaming via dergelijke toestellen verloopt.”

Rechtszaak tegen filmspeler.nl

Momenteel loopt er een concrete rechtszaak tegen filmspeler.nl. “De site probeerde zich te verdedigen door de schuld door te schuiven naar de gebruikers. Ze beweerden dat zij enkel de speler aanbieden en dat het de gebruikers zijn die de streamingsites gebruiken. Maar zij hebben nu ongelijk gekregen van het Europees Hof,” aldus Kuik van Stichting Brein.

“Er staan inderdaad geen illegale films of series op hun apparaten, maar de spelers zijn op een dergelijke manier ingesteld dat de gebruiker illegaal kan streamen zonder dat ze zelf iets moeten instellen”, legt Kuik uit. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor mediaspelers zoals Chromecast en Apple TV. Via deze spelers kan je eveneens illegaal streamen, maar daar moet je als gebruiker eerst zelf bepaalde handelingen voor verrichten.

“Filmspeler.nl probeerde zich ook te verdedigen door te stellen dat streaming, in tegenstelling tot illegaal downloaden, geen inbreuk zou zijn op de copyrightwetgeving. Dit omdat men het materiaal slechts kortstondig downloadt. Het Europees Hof heeft dat echter weerlegd, en dat is nieuw,” laat Stefaan Van der Jeught van het Europees Hof weten.

Niet meteen uit de handel gehaald

Het Europees Hof heeft Stichting Brein nu dus gelijk gegeven in de kwestie. De verkoop van dergelijke illegale mediaspelers is volgens het Hof effectief in strijd met de wet. Toch zullen de spelers niet meteen uit de handel worden gehaald. “Daarover moeten andere instellingen beslissen”, legt Van der Jeught uit. “Een Nederlandse rechter zal nu eerst oordelen over de uitspraak van het Europees Hof. Deze rechter kan dan vervolgens eventuele geldboetes opleggen aan de verdeler van de mediaspelers.”

Celstraf voor Britse verkoper

Het is alleszins niet de eerste keer dat verkopers van gelijkaardige streamingtoestellen tegen de lamp lopen. Eind vorig jaar kreeg een verkoper van gelijkaardige toestellen uit Liverpool nog een celstraf van 4 jaar. “De man had 1.200 mediaspelers verkocht. En een andere Brit kreeg twee jaar voorwaardelijk voor de verkoop van 300 spelers,” aldus Tim Kuik van Stichting Brein.

“Stuur uw streamingtoestel terug naar de verkoper”

Stichting Brein wil zich in eerste instantie richten op de verkopers van de toestellen, niet op de gebruikers. Aan de gebruikers doet de directeur de oproep om hun spelers terug te sturen naar de verkopers.