De aanhouder wint: “meer dan 1.200 sollicitatiebrieven verstuurd” en nu eindelijk een job

Nazareth - Geert Tant (47) uit Nazareth heeft eindelijk een job te pakken en dat dankzij de radio. “Ik heb de laatste twee jaar zeker meer dan 1.200 sollicitatiemails en -brieven verstuurd”, verklaart Tant. In de paasvakantie stapte hij met zijn cv naar de pop-up radiostudio van Joe en kort daarna had hij een job gevonden. Op 2 mei start Tant als salesverantwoordelijke bij Marna, een Brusselse groothandelaar in groenten en fruit.

Solliciteren is een fulltime job en dat weet ook Geert Tant. “Opstaan, eten en beginnen te solliciteren”, zegt Tant. “Ik heb in de laatste twee jaar gemiddeld zo’n 15 tot 20 brieven per dag verstuurd. Op ongeveer 60% kreeg ik antwoord en vaak mocht ik dan op gesprek komen.” Het was een frustrerende jacht, die vaak eindigde in mineur. “Ik kreeg vooral standaardmails, maar het meest voorkomende antwoord was: U heeft te veel ervaring. Maar eigenlijk bedoelden ze te oud en te duur”, zegt de Oost-Vlaming. Het liefst zou hij terug een job in de verkoop vinden. “Ik verkocht als tienjarige al fruit op de speelplaats. Dat zit gewoon in mij en dat wil ik ook blijven doen”, zegt Tant.

In de krokusvakantie besloot hij naar de pop-up radiostudio van Joe te stappen in Gent. Joe deed daar namelijk de actie ‘De Switch’, waarmee ze mensen wilden coachen om een nieuwe loopbaan te vinden. Tant werd enkele dagen later gecontacteerd door Joe-DJ Alexandra Potvin in de rubriek ‘De Sollicitant’. Daarna ging het vlot. Hij kreeg een telefoontje van groothandel Marna met een jobaanbod en hij start er op 2 mei als salesverantwoordelijke.

“We hadden eigenlijk geen vacature uitgestuurd, maar toen we Geert op de radio hoorden, waren we overtuigd van zijn ervaring”, zegt Patrick Peumans, CEO van Marna. “Ze leveren vooral groenten en fruit in regio Brussel, Oost- en West-Vlaanderen zijn nog een blinde vlek op de kaart. Met zijn ervaring in de verkoop en zijn uitgebreide contactenlijst zijn we er zeker van dat hij een meerwaarde voor ons bedrijf kan betekenen.”