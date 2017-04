België stemde voor Saoedi-Arabië in VN-commissie voor vrouwenrechten: “Dit is gewoonweg choquerend”

Brussel - België heeft vrijdag wellicht voor het lidmaatschap van Saoedi-Arabië van de VN-vrouwenrechtencommissie gestemd. Dat konden zowel Els Van Hoof (CD&V) als Wouter De Vriendt (Groen) afleiden van het antwoord dat ze woensdagnamiddag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen kregen van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

De MR-minister zei het wel niet letterlijk, maar hij verdedigde alvast de zetel voor het salafistische land. Binnen de VN moet er met iedereen gedebatteerd worden en moet een dialoog met iedereen mogelijk blijven, stelde Reynders.

“Een ja-stem van België is gewoonweg choquerend en een stomp in de maag van iedereen die strijdt voor vrouwenrechten”, stelt De Vriendt. Minister “Reynders durft het niet aan om Saoedi-Arabië voor het hoofd te stoten en zo legitimeert hij de schendingen van vrouwenrechten. Het land is wereldwijd een voorbeeld van hoe het niet moet. Vrouwen zijn het slachtoffer van systematische discriminatie: niet met de auto mogen rijden, politiek geen enkele rol te spelen, geen verplaatsingen alleen en zelfs beslissingen (financieel, qua huwelijk, ...) die enkel door de man genomen worden.” Groen gaat alvast premier Charles Michel over de kwestie ondervragen, kondigt hij aan.

Ook Els Van Hoof reageert ontgoocheld over het lidmaatschap van Saoedi-Arabië van de commissie voor Vrouwenrechten. “Het is een jammerlijke zaak dat de legitimiteit van de commissie op die manier aangevallen wordt”, aldus het CD&V-Kamerlid. Volgens haar is België wellicht bij verrassing genomen. Er waren immers slechts 13 kandidaten voor evenveel plaatsen en dan wordt er normaal niet gestemd. Maar de Verenigde Staten lokten onverwacht een stemming uit.

Volgens Van Hoof gaat het om een strategie van de VS om de legitimiteit van het orgaan onderuit te halen. De VN-commissie houdt zich onder meer met de seksuele en reproductieve rechten bezig. De Amerikaanse president Donald Trump besliste kort na zijn eedaflegging om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor ngo’s die vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

De aanwezigheid van Saoedi-Arabië kan de geloofwaardigheid van de VN-commissie aantasten, aldus Van Hoof, die eraan toevoegt dat onder meer Irak en Congo al lid waren van de commissie. Die landen hebben inzake vrouwenrechten ook geen onberispelijke reputatie.

De Croo wil "hen met de neus op de feiten kunnen drukken"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is op dit ogenblik in het Afrikaanse land Benien, hij zet zich daar in voor de vrouwenrechten. Bevestigen of ontkennen dat België ja heeft gestemd wil hij niet doen, dat laat hij aan minister Reynders. Maar hij vindt het niet per se een slechte zaak dat Saudi-Arabië, dat bekend staat voor zware schendingen van de vrouwenrechten, in de VN-vrouwenrechtencommissie zit.

"Met zo'n land wil ik de gelegenheid krijgen om hen met de neus op de feiten te drukken", aldus De Croo. "Het zou gemakkelijker zijn om samen te zitten met landen als Nederland en de Scandinavische landen, die allemaal dezelfde mening hebben als ons. Maar op die manier ga je op geen enkele manier de situatie van de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië laten vooruitgaan. Daarvoor moet je met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik spreek liever met iemand met een andere mening dan die de rug toe te keren".