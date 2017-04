Miljoenen hitsige krabben vallen de Cubaanse Varkensbaai binnen

De Varkensbaai op Cuba krijgt de voorbije dagen een nieuwe invasie te verduren, al zijn het deze keer geen ballingen die het bewind van Fidel Castro willen omverwerpen. Na de eerste lenteregens zakken miljoenen landkrabben af naar de zuidkust van Cuba om te paren, wat voor chaos zorgt op de wegen naar de baai.

De Varkensbaai was in 1961 het toneel van een mislukte invasie door rechtse Cubaanse ballingen die, gesteund door de Amerikaanse CIA, het socialistische regime van Fidel Castro wilden omverwerpen. 56 jaar later wordt de baai opnieuw overspoeld, maar dit keer zijn het hitsige landkrabben die massaal naar de kust afzakken om te paren.

De jaarlijkse trektocht van de krabben levert niet alleen een flinke geurhinder op, ook automobilisten hebben de grootste moeite om de krabben te ontwijken, met lekke banden en dode krabben als gevolg.

De Varkensbaai ligt in een nationaal park op Cuba en geldt als een toeristische trekpleister. Meer dan 80% van de Cubaanse endemische vogels, krokodillen en andere wilde dieren kunnen daar worden gezien en de baai is een populaire bestemming voor duikers.