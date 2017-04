In dit restaurant moet je eerst een doktersbriefje tonen om te bewijzen dat je écht allergisch bent

Al wie van plan is om binnenkort iets te gaan eten in het Ierse The White Moose Café in Dublin is gewaarschuwd. De eigenaar van het restaurant eist namelijk een doktersbriefje voor hij je een aangepast gerecht voorschotelt. Hiermee wil hij paal en perk stellen aan de zogenaamde hype rond glutenvrije maaltijden. Ook in ons land vragen steeds meer mensen aangepaste gerechten. De Hasseltse topchef Luc Bellings getuigt in Het Laatste Nieuws dat er iets moet veranderen.

Eigenaar Paul Stenson van The White Moose Café in Dublin maakte een tijd terug in een ophefmakende Facebookpost duidelijk dat hij vanaf nu enkel nog glutenvrije maaltijden zou serveren aan mensen met een doktersbriefje.

Gefrustreerde Ierse chef haalt uit op Facebook

“Deze ochtend vroeg een meisje ons of we ook glutenvrije pannenkoeken hadden. Toen we haar vroegen of ze coeliakie had (glutenintolerantie, red.), wist ze niet eens wat dat woord betekende. Ze bestelde vervolgens gewone pannenkoeken mét gluten. Daarom hebben we beslist om vanaf nu een doktersbriefje te vragen waar instaat dat de persoon in kwestie coeliakie heeft. Mensen die gewoon omwille van de hype geen gluten eten en niet eens weten wat gluten zijn, kunnen de pot op en moeten gewoon dezelfde gerechten eten als iedereen.”

(lees verder onder de Facebookpost)

Ook de Hasseltse chef Luc Bellings erkent het probleem

Duidelijke woorden van de Ierse uitbater en hij is lang niet de enige chef die genoeg begint te krijgen van de hype rond glutenvrij eten. Ook topchef Luc Bellings van het Hasseltse restaurant Aan Tafel bij Luc Bellings haalt in Het Laatste Nieuws aan dat steeds meer mensen een gluten-of lactosevrije maaltijd vragen.

“Het is niet meer te doen’, zucht hij. “Dagelijks is het prijs. Vorige zaterdag: 10 van de 14 tafel! Meestal gaat het om lactose en gluten, soms zeevruchten of heel specifieke groenen. Eén van mijn souschefs is bijna permanent bezig met gerechten op maat maken. Zo’n kok kost mij 50.000 euro per jaar aan loonlasten.”

Vooral gasten die eerder omwille van de hype een lactose-of glutenvrij gerecht vragen, stoten de Hasseltse chef tegen de borst. “Onlangs was er een klant die ‘geen lactose verdroeg’. Maar toen de rest en Irish coffee besteld, deed ze mee, want ‘dat zag er té lekker uit.” Weet je wat het is: mensen zeggen dat ze een intolerantie hebben terwijl ze gewoon op dieet zijn of iets niet lusten.

De topchef uit Hasselt is niet meteen van plan om net als de Ierse restaurantuitbater doktersattesten te vragen aan zijn klanten. “Maar er moet in ieder geval iets veranderen,” vindt Bellings. “Ik denk eerder dat wij in de toekomst supplementen zullen moeten beginnen vragen.”