ADVIES. Mijn vriendin koopt zo veel

Ik, een man van 37, woon vijf jaar samen met mijn vriendin. Ik zie haar graag, maar heb wel moeite met de manier waarop zij omgaat met geld. Een groot deel van haar inkomen geeft ze uit aan kleding en schoenen. Ze koopt ook heel veel online, spullen die we niet nodig hebben, maar wel almaar meer plaats innemen in huis. Ik krijg daar een heel verstikkend gevoel bij, vooral omdat we er ook niet over kunnen praten. Ik geef toe dat ik die confrontatie uit de weg ga. Ik hou niet van conflicten, heb dat thuis te veel meegemaakt. Ik gun haar die dingen ook wel, want zie dat ze vooral dan gelukkig is, als ze iets nieuws heeft. Ze is zelf opgegroeid bij een alleenstaande mama met heel weinig centen en dat zal wel de basis zijn van wat ze nu doet. Toch voel ik me hoe langer hoe slechter en weet ik niet wat te doen.

Vandaag hangt kopen sterk samen met troost zoeken. Iets letterlijk ‘nodig’ hebben is er nog zelden bij. Meestal gaat het over die andere nood: een verlangen naar een verzadigd, tevreden gevoel, het idee erbij te horen. Bovendien hebben marketeers ons almaar meer overtuigd van het feit dat kleding, schoenen, interieurspullen bepalen wie je bent en ze dus onmisbaar zijn in een geslaagd leven. Ik merk het ook vaak in mijn praktijk dat consumeren een snelle manier is geworden om diepere hechtingsbehoeften ingevuld te krijgen. Vaak gaat het over een gevoel van leegte dat even ingevuld raakt door die ene reis, een nieuwe handtas of jurk, verzorgingsproducten die ons een andere ik beloven. Maar die bevrediging is ersatz, waardoor het koopverlangen opnieuw de kop opsteekt.

Aan de basis van een teveel aan consumeren ligt altijd een op te krikken zelfwaardegevoel, een leegte die we willen vergeten, levensvragen of obstakels die we uit de weg willen gaan. Dat speelt mogelijk bij je vriendin en heeft uiteraard ook invloed op jullie relatie. Je voelt je verstikt door het teveel aan spullen in huis, alsof je zelf almaar minder ruimte en bestaansrecht krijgt. Maar het gaat verder: hoe meer zij haar behoeftes aan erkenning invult via de weg van het consumeren, hoe minder ze dat probeert via jullie relatie. Dat ondermijnt jullie verbondenheid. Spreken we van een echte koopverslaving, dan is de impact daarvan te vergelijken met een relatie met een derde. Ze maakt een gezonde coafhankelijkheid onmogelijk.

Zoals je aanvoelt, speel je mee een rol in deze dynamiek door te weinig op te komen voor jezelf en vooral elke confrontatie over haar gedrag en jullie relatie uit de weg te gaan. Het helpt door dit probleem te zien als jullie probleem en het ook gezamenlijk aan te pakken. Want dat is het ook: jullie probleem. Zij zoekt almaar meer invulling en geluk via kopen, waardoor ze dat almaar minder bij jou probeert te realiseren. Jij laat begaan, bent ongelukkig, maar uit het niet, waardoor zij je ook almaar minder ‘voelt’ en nog vaker die bevrediging zoekt via kopen.

Wil je graag verder met haar, dan is de confrontatie aangaan nodig. Dat hoeft niet te verzanden in strijd en bittere ruzies, zoals je thuis meemaakte. Net door niet haar tot schuldige te maken en ook je eigen aandeel uit te spreken, kun je die polarisatie vermijden. Durf jouw behoeftes en verlangens duidelijk te maken, meer in te zetten op dingen die jullie relatie versterken. Mogelijk zal zij zich inderdaad verdedigen, vinden dat er geen probleem is. Bereid je daarop voor en ga niet spontaan zelf in de aanval of de verdediging. Blijf vooral zeggen hoe je het liever anders wilt. Uit concrete verwachtingen. Begin bij kleine dingen. Misschien slagen jullie er zo in om weer dichter bij elkaar te komen. Lukt dat moeilijk, dan kan ondersteuning zoeken zinvol zijn.

Relatiecoach Rika Ponnet runt relatiebureau Duet, www.duetrelatiebemiddeling.be