Verlamde Luc Bomans krijgt deze week hulp van sekswerker in ‘Thuis’

De makers van de Eén-soap ‘Thuis’ introduceren deze week via de verhaallijn van personage Luc Bomans een verhaal van seksuele dienstverlening. “Dit komt recht uit de realiteit, en dat maakt het een goed verhaal voor de reeks”, vindt producer Hans Roggen.

Luc Bomans kwam door een zuurstoftekort anderhalf jaar geleden in een rolstoel terecht. De voorbije weken was duidelijk dat Luc almaar meer moeite heeft om zijn nood aan affectie onvervuld te zien. Woensdag 26 april ziet de kijker hoe Bob en Rosa Luc helpen zijn probleem op een respectvolle manier aan te pakken: op donderdag 27 april komt voor het eerst een seksuele dienstverlener langs bij Luc.

“Voor de verhaallijnen van ‘Thuis’ kijken wij gewoon rond”, vertelt producer Hans Roggen. “Thema’s en elementen uit de realiteit verwerken we constant in de levensverhalen van onze personages. Verhalen zoals die van seksuele dienstverlening gebeuren in Vlaanderen.”

Het grote verschil is dat langs de Vlaamse straten de huizen wél een voorgevel en gesloten voordeur hebben. In ‘Thuis’ kijken elke avond 1,3 miljoen mensen recht de huiskamers van de familie Bomans en Vlerick binnen. En als je merkt dat er in de realiteit zo’n 500 aanvragen voor seksuele dienstverlening zijn per jaar, dan kan je niet van iets uitzonderlijks spreken. We vertellen dus niets wat er al niet is. Het is één van die feiten recht uit de realiteit en dat maakt nu eenmaal goeie verhalen voor ’Thuis’.