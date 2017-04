Crisis bij ISIS? Buitenlandse Syrië-strijders zorgen voor massale exodus maar: “Opgepast voor wraakacties”

Het gaat de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) al een tijdje niet meer voor de wind. ISIS verliest steeds meer terrein en dus brokkelt hun kalifaat stilaan af. Daardoor wil een groeiend aantal buitenlandse strijders terugkeren naar huis, maar daar schuilt dan weer een groot gevaar in.

Grote groepen ‘foreign fighters’ laten het ISIS-kalifaat achter zich omdat de terreurgroep steeds meer terrein moet prijsgeven in Syrië en Irak. De internationale coalitie van Arabisch-Koerdische troepen en een Westerse luchtmacht rukt steeds verder op richting de steden Raqqa, de facto de hoofdstad van ISIS in Syrië, en Tabqa. Deze week leed de terreurgroep nog een zware nederlaag in Tadqa. In Irak staat ISIS-bolwerk Mosoel dan weer onder zware druk.

Volgens bronnen van The Guardian leidt de afbrokkeling van het kalifaat tot heel wat gedesillusioneerde buitenlandse strijders. Zij werden de voorbije vier jaar vooral in de regio van Raqqa ingezet, maar willen nu vluchten richting Turkije. Een verhaal dat we onlangs ook hoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in verband met zeker dertig Belgen die in Syrië verblijven.

Afkalving ISIS-kalifaat op kaart. Foto: RR

“Relevantie neemt af”

Overheidsbronnen in Turkije en Europa menen dat een stijgend aantal Syrië-strijders die zich sinds 2013 aansloten bij ISIS hun respectievelijke ambassades heeft gecontacteerd met het oog op een terugkeer. “ISIS heeft altijd een succesverhaal geprojecteerd”, aldus Shiraz Maher van het International Centre for the Study of Radicalisation in Londen. “Hun slogan was dan ook blijven uitbreiden en daarin zijn heel wat jongeren gaan geloven. Nu is diezelfde lokroep er niet meer. De potentie en relevantie van ISIS is stilaan aan het afnemen”.

De terreurgroep heeft zijn pijlen nu gericht op twee verschillende strategieën. “Wat je zal zien, is dat de meest geharde en overtuigde strijders zich zullen terugtrekken in de woestijn”, zegt Maher. “Om de volgende fase voor te bereiden, een agressieve opstand in Syrië en Irak. Dat terwijl een belangrijk deel van de ISIS-rekruten uit Europa het vertrouwen zal verliezen en zich zal afscheiden of overgeven”.

Gevaar voor Europa

Toch is er ook slecht nieuws voor Europa en het Westen. Verschillende inlichtingendiensten waarschuwen namelijk voor een andere strategie, waarbij overtuigde ISIS-strijders zich zullen mengen onder de strijders die willen terugkeren naar hun thuisland. Het plan is om mee te glijden op de exodus naar Turkije en van daaruit door te reizen naar Europa om wraak te nemen voor het afkalvende kalifaat. Daartoe zouden ook strijders uit België behoren.

“Europa mag niet op zijn lauweren rusten”, stelt Maher. “De dreiging van ISIS zal de komende maanden en jaren enkel toenemen omdat de druk op de terreurgroep steeds groter wordt. De oorlog tegen hen zal veranderen in eentje van inlichtingen. Door ISIS militair te verslaan, ontneem je hen een territorium en voorkom je het aantrekken van nieuwe strijders. Maar je kan en mag de terugkeer van strijders naar hun thuisland niet onderschatten”.