"Belgisch" middenveld voor Monaco? Tielemans en Meïté zien Franse club zitten maar hebben één voorwaarde

De kans is reëel dat AS Monaco volgend seizoen over een ‘Belgisch’ middenveld beschikt. Het gaat namelijk voor Youri Tielemans (Anderlecht) en Soualiho Meïté (Zulte Waregem). Beide spelers zien dat helemaal zitten, want Monaco is een ploeg die jonge spelers laat schitteren. Enige voorwaarde:Leonardo Jardim moet er trainer blijven.

Voor beiden zou Monaco een goeie keuze zijn. Het heeft altijd willen concurreren met het steenrijke PSG en hun Russische voorzitter Rybolovlev deed dat door zo’n 130 miljoen euro uit te geven aan wereldsterrenFalcao en Rodriguez. Het leverde enkel een fiks financieel verlies op.

Rekeninghoudend met de Financial Fair Play gooide de voorzitter het over een andere boeg. De Portugees Leonardo Jardim werd er coach en moest er jonge spelers lanceren om ze dan met een meerwaarde te verkopen. In zijn laatste competitiematch speelde Monaco met zes spelers jonger dan 25 jaar. Het staat mee met PSG op kop, kiest voor offensief voetbal en zit in de halve finales van de Champions League.

De man die de jongeren ontdekte, is Luis Campos. Die werd ondertussen weggeplukt door Lille, maar de voormalige scout van Real en rechterhand van Mourinho (en diens makelaar Jorge Mendes) had als technisch directeur op Le Rocher een neus voor talent. Hij duwde Fabinho, Jemerson, Mbappé in de handen van Jardim en die kneedde er een heerlijke ploeg mee.

Ondertussen gaat Monaco ervan uit dat het straks minstens 100 miljoen euro krijgt voor spits Mbappé (Man City en Real worden genoemd) en tussen de 40 en de 50 miljoen voor Fabinho (Manchester United). Bakayoko geniet ook interesse, maar lijkt geneigd bij te tekenen.

Champions League

Geld wordt dus geen probleem voor Monaco. Bij Meïté heeft het een streep voor op Lille omdat het Champions League speelt en ook Tielemans wil graag met een leuke ploeg naar het kampioenenbal. Eerder Monaco dan pakweg Everton dus. Beide spelers gaven wel aan dat Jardim er dan wel trainer moet blijven. De entourage van Meïté liet zelfs heel diens carrière uitspitten om zeker te zijn dat het de juiste coach is voor hem. Jardim geniet wel interesse van Inter, maar verlengde onlangs zijn contract bij Monaco tot 2019.