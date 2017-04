Krijgt dit nog een staartje? Poulain gaat stevig door op Musona (maar krijgt geen kaart)

Club Brugge won dan wel eenvoudig met 3-1 van Oostende, toch zal Michel Preud’homme hoogstwaarschijnlijk met kopzorgen zitten. De kans lijkt zeer reëel dat verdediger Benoit Poulain voor de Reviewcommissie zal moeten verschijnen na deze stevige tackle op Oostende-speler Knowledge Musona. Scheidsrechter Wim Smet hield de kaarten op zak.

Vooral het verleden van Benoit Poulain speelt in deze situatie mee, de verdediger miste onlangs nog de wedstrijd tegen Anderlecht door een schorsing. De Fransman was in de match tegen Gent stevig in duel gegaan bij Brecht Dejaegere en stond toen al met een voorwaardelijke straf op het veld...