“Geen internet op kamer van kinderen jonger dan 12”

Ouders moeten hun kinderen jonger dan 12 jaar verbieden om op hun slaapkamer op het internet te zitten. De risico’s dat ze ­pornosites bezoeken, afspreken met iemand die ze online hebben leren kennen of ongemerkt betalende apps kopen, is te groot. Dat zegt onderzoeker ­Peter Dejonckheere van hogeschool Vives, na een onderzoek bij 375 kinderen. “Hun surfgedrag monitoren of blokkeren helpt toch niet. Want dat omzeilen ze.”

Mag je kind een uurtje of langer op de iPad tokkelen op zijn slaapkamer? Slecht idee als het jonger is dan 12, vindt onderzoeker Peter Dejonckheere van de West-Vlaamse hogeschool Vives. Hij deed een onderzoek naar het online gedrag van 375 kinderen tussen de 10 en 14.

“We zien toch dat kinderen ­grote risico’s nemen als ze buiten het blikveld van mama en papa kunnen surfen”, zegt Dejonckheere. “Kinderen die op de kamer mogen internetten, geven zelf aan dat ze veel vaker al eens een betalende app downloaden, paswoorden delen, foto’s posten, de webcam gebruiken, afspreken met iemand die ze enkel van het internet kennen, in online scheldpartijen belanden of gepest worden. Heel jonge kinderen beseffen de impact niet van wat ze online doen, en hebben gewoon hun ouders nodig om op terug te vallen.” Want hun internetgewoontes hebben ook effect op hoe die kinderen zich voelen. Kinderen die vaak online zijn, geven in het onderzoek vaker aan dat ze verdrietig zijn of zich eenzaam voelen.

Hoe moet je je als ouder daar dan tegen wapenen? “Software installeren om hun surfgedrag te volgen of sites te blokkeren, vriend worden met hen op Facebook om zo hun account te ­checken: het helpt niet”, zegt Dejonckheere. “Zowel ouders als kinderen geven aan dat dat het surfgedrag nauwelijks beïnvloedt. Zo’n filtersoftware hebben ze in een wip omzeild. En als mama te veel in hun nek hijgt op Facebook, gaan ze gewoon naar Instagram.”

Écht resultaat haal je dus door geen internet toe te laten op de kamer. “Tot hun twaalfde is dat het beste idee”, zegt Dejonckheere. “Daarna worden ze zelfstandiger, en gaan ze ook vaker buitenshuis op hun smartphone internetten. Dan heeft die ­ouderlijke controle minder en minder effect.”

Invloed op slaap

Geen computer op de kamer voor je twaalfde, het klinkt nogal... ouderwets. “Maar het strookt met bevindingen uit veel andere onderzoeken”, zegt professor ­Bieke Zaman van het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven). “Een digitaal toestel in de slaapkamer is voor jonge kinderen geen goed idee. Voor de ­risico’s die ze ­lopen, maar bijvoorbeeld ook voor hun slaapkwaliteit. Tablets of laptops zet je beter in de leefruimte. Je moet daar niet elke seconde op zitten te kijken, maar het helpt als je een oogje in het zeil houdt. En op latere leeftijd kan je dat wel toelaten in de slaapkamer. Maar dan kan de ­regel helpen dat de toestellen ’s nachts opladen in een stopcontact in de living.”