Nog altijd aprilse grillen, maar er is beterschap op komst

We beleven een frisse aprilmaand. Noordelijke luchtstromingen houden het kwik nog even onder controle. Maar met het weekend in zicht draait de wind naar zuidelijke richtingen: de start van een geleidelijke opwarming.

Vandaag beginnen we op veel plaatsen met grondvorst, maar ook met zonnig en droog weer. Enkel in het noordwesten zijn er al wat voorjaarsbuien. In de loop van de dag verschuift de buienactiviteit stilaan van de kustregio naar het binnenland. Lokaal kunnen de aprilse grillen stevig uitpakken: korrelhagel, wat smeltende sneeuw, een donderslag. Maar er zijn ook lange droge perioden met zonneschijn. Na de middag evolueren we in het westen zelfs naar helemaal droog weer. Het blijft wel fris: maxima rond 10 graden.

Vannacht is er vooral voor het oosten een droog intermezzo. Vanuit het westen pakken de wolken samen, gevolgd door regen. In Vlaanderen blijven de minima rond 5 graden.

Vrijdag verwerken we een regenzone. Daarna klaart het op vanaf de kust maar later verschijnen er weer voorjaarsbuien. Maxima rond 12 graden.

Zaterdag is droog, met afwisselend zon en wolken. Maxima rond 14 graden.

Zondag begint zonnig. We halen 17 graden, maar ’s avonds vergroot vanuit het westen de kans op ­regen.