Lindsey Vonn heeft nog wel meer troeven dan razendsnel van een berg duiken. Op het gala van de Honderd Meest Invloedrijke Personen van het magazine Time misstaat de skikampioene lang niet de op rode loper. In New York paradeerde ze stijlvol in een zwarte jurk, waarin haar gespierde vormen tot hun recht komen. Vonn, voormalig lief van onder meer Tiger Woods, heeft dezer dagen Kenan Smith als date, American football-speler bij de Los Angeles Rams.