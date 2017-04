Chloë over haar favoriete gerecht: “Dit oorspronkelijk Napolitaanse gerecht wordt overal in Italië geserveerd en is wereldwijd bekend als de klassieker pasta alle vongole. Gewoonlijk wordt hiervoor spaghetti gebruikt, maar wij kiezen voor ­linguine. De stengels daarvan zijn ovaalvormig in plaats van rond. Klaar in een recordtijd en ongelooflijk smaakvol.”