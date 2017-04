“Deze rode­bietensoep is ­gelinkt aan onze Poolse roots. Het is een traditioneel gerecht op kerstavond en sinds we zelf koken, maken we het ook het hele jaar door. Lekker en gezond. Alle Slavische landen hebben hun eigen variant. In Polen heet het barszcz – spreek uit: barsht. Het is soep voor durvers. Je houdt ervan of je verafschuwt het. Je hebt enkele happen nodig om te wennen aan het smakenpalet, maar daarna ben je beslist verkocht.”