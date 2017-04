“Wij zijn groot­gebracht in een kroostrijk gezin, een hechte familie. We zien onze broers en zussen bijna elke week. En nog steeds verzamelen we maandelijks in het ouderlijk huis om een verjaardag, Pasen of Kerstmis te vieren of een luie zondag samen door te brengen. Als onze moeder beslist om haar pasta al forno – pasta uit de oven met daarbij tomaat en mozzarella – te maken, is het helemaal feest. Met dit voorgerecht scoor je zeker bij jong en oud. We kwamen nog nooit iemand tegen die er niet gek op was.”