“Een eigen restaurant is onze grote droom”

Elf maanden na hun overwinning in ‘Mijn Pop-uprestaurant’ verzuipen Chloë (26) en Magali (25) in het werk. Ze hebben hun tijdelijke zaak in Hasselt nog maar net gesloten, of de zusjes lanceren hun eerste kookboek. Deze zomer trekken ze Vlaanderen rond met hun gerechten. Een eigen restaurant is de volgende stap. “We hebben het zo druk, dat we ‘Mijn Pop-uprestaurant’ dit seizoen maar met een half oog hebben gevolgd.” Al weten ze wel wie mag winnen.