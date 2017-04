CLUBNIEUWS. Grote zorgen bij Club Brugge, Oostende en Anderlecht over blessures bij pechvogels

Heel wat blessurenieuws. Zowel Club Brugge, KV Oostende als Anderlecht hebben zorgen. Het seizoen lijkt vervloekt voor Lior Refaelov, Silvio Proto en nu ook Andy Najar. Voorts blijft Conceiçao topkandidaat in Luik om de nieuwe coach van de Rouches te worden.

Alweer blessure voor Refaelov...

CLUB BRUGGE Het seizoen lijkt vervloekt voor Lior Refaelov. Gisteren viel de Is­raëliër alweer uit met een blessure. Refaelov – die gisteren nota bene 31 werd – was aangekondigd in de basis en deed ook de hele opwarming mee, maar werd net voor de aftrap niet fit genoeg bevonden. De flankaanvaller zou opnieuw kampen met last aan de adductoren. Daardoor miste hij ook al de eerste twee wedstrijden in Play-off 1 tegen Gent en Charleroi.

Refaelov, die eerder maandenlang uit was na een ingreep aan het schaambeen eind augustus, raakte net voor de start van de play-offs geblesseerd toen hij terugkwam van de Israëlische nationale ploeg. Hij speelde daar voor het eerst sinds februari nog eens 90 minuten, maar liep er wel een verrekking aan de adductoren op. Deze week trainde hij probleemloos mee met de groep. “Het wordt problematisch”, aldus Preud’homme. “Hij voelde iets in de opwarming. We zullen zien of hij dit seizoen nog kan spelen.” (jve, gma)

...en ook Proto valt weer uit

KV OOSTENDE Het blijft een pechseizoen voor Silvio Proto. De KVO-keeper was al maanden out met een kruisbandblessure, en gisteren moest hij opnieuw van het veld. Dit keer was het niet zijn knie, maar na een botsing met Izquierdo werd Proto geraakt aan de voet. Hij probeerde nog wel voort te spelen, maar de pijn was te fel. Oostende moet hopen dat het geen fractuur is van een voetbeentje. “Tijdens de rust besliste hij om toch verder te doen. Maar bij de eerste trap in de tweede helft voelde hij te veel pijn”, reageerde KVO-coach Yves Vanderhaeghe.(jug, rpo)

Einde seizoen voor Najar?

ANDERLECHTDe kans is reëel dat Andy Najar dit seizoen niet meer in actie komt voor Anderlecht. De rechtsback werkt soms wel delen van de training af, maar paars-wit is niet van plan om risico’s te nemen. De dijblessure die Najar eind maart opliep in Honduras was wel degelijk een spierscheurtje en geen contractuur. Daarom is de kans op hervallen net te groot. Als de Hondurees niet meer in actie komt tijdens deze Play-off 1, is dat wel nadelig voor de transfer die hij deze zomer beoogt. Zijn makelaar komt weldra naar Brussel om zijn toekomst te bespreken, want Najars contract loopt af in 2018. Om Play-off 1 af te werken, denkt paars-wit met Appiah en Spajic genoeg alternatieven te hebben. (jug)

Conceiçao blijft topkandidaat

STANDARD Standard ontving de voorbije weken heel wat sollicitatiebrieven van serieuze en minder serieuze aard (een aantal amateurtrainers boden hun diensten aan). De topkandidaat blijft huidig Nantes-trainer Sergio Conceiçao. Waldemar Kita, voorzitter van de Franse club, is echter niet van plan om zijn Portugese succescoach zomaar te laten gaan. “Hij zal voor honderd procent blijven”, zei hij tegen de collega’s van Presse Océan. Toch is de komst van Conceiçao nog niet van de baan. Voorlopig ligt het dossier stil, maar het is niet uitgesloten dat Standard binnenkort met hem samenzit. (bfa)

Hamalainen raakt fit voor verplaatsing naar Club

ZULTE WAREGEM Goed nieuws vanuit de ziekenboeg van Zulte Waregem. Essevee verwacht dat Brian Hamalainen fit geraakt voor de match op Club Brugge op 1 mei. De linksachter trainde gisteren nog individueel en revalideert nog steeds van een kneuzing aan de enkel die hij opliep op speeldag vier bij Charleroi. Sammy Bossut (buikspieren) blijft nog altijd individueel trainen. Het blijft afwachten wanneer de doelman weer fit kan verklaard worden. (jcs)

AA GENTOp het internationale jeugdtoernooi van Dinamo Tbilisi in Georgië vielen de Gentse youngsters niet alleen collectief in de prijzen. Ook individueel was er Gents succes te vieren. Vladimir Van de Wiel Novinchanova, een 17-jarige defensieve middenvelder, werd na afloop van de finale gelauwerd als ‘Grootste ontdekking van het tornooi’. Twee jaar geleden maakte Van de Wiel de overstap van Lokeren naar AA Gent, waar hij tot 2019 onder contract ligt. In het verleden werd Van de Wiel al opgeroepen voor de nationale jeugdselecties. (ssg)