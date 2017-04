Genk heeft reden tot klagen: onterecht afgekeurde goal en onterechte penalty voor Eupen

Genk slikte tegen Eupen zijn eerste tegengoal in deze Play-off 2 en dat was meteen een zuur doelpunt. Ten eerste fout van Sandy Walsh zeer licht was, ten tweede omdat het meteen het eerste puntenverlies van Genk betekende in Play-off 2. Dat de Limburgers voor de rust onterecht een tweede goal afgekeurd zagen worden, zal ook voor de nodige gespreksstof zorgen....