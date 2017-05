Qantas vliegt binnenkort rechtstreeks van Londen naar Australië

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt vanaf 2018 rechtstreeks van de Britse hoofdstad Londen naar de West-Australische stad Perth. Dat heeft het bedrijf donderdag gemeld, de dag waarop passagiers voor het eerst tickets kunnen kopen voor de ‘Kangaroo Route’-vlucht.

Vanaf 24 maart 2018 zal dagelijks zonder tussenstops worden gevlogen tussen Londen en Perth, met een Boeing 787 Dreamliner, die speciaal werd ontwikkeld voor langeafstandsvluchten. Het toestel kan 236 passagiers vervoeren. De vlucht van 14.498 kilometer zal 17 uur duren.

“Dit is de soort van route waarvoor de Dreamliner werd gecreëerd, vanwege zijn ingebouwde functies om jetlags te verminderen en de algemene reiservaring te verbeteren”, aldus de CEO van Qantas Alan Joyce. “De Kangaroo Route bleef door de nieuwe technologie evolueren. Vroeger duurde ze vier dagen en zeven stops, vandaag kunnen we Australië en Londen in één trek aan elkaar linken.”

De vlucht is lang, “maar niet veel langer dan onze dienst tussen Sydney en Dallas”, wat de op twee na langste commerciële vlucht ter wereld is, zowel qua afstand als qua tijd. De langste rechtstreekse vlucht is momenteel die van Qatar Airlines van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Die vlucht van 14.535 kilometer, die sinds februari wordt uitgevoerd, duurt 17 uur en 40 minuten.

Met de route wil Qantas bovendien van West-Australië “een nieuwe toeristische toegangspoort maken voor Australië”. Het bedrijf zal een nieuwe internationale transitlounge bouwen op de luchthaven van Perth.

Een retourticket in economy class zal minstens 2.270 Australische dollar (1.558 euro) kosten, voor een reis in business class moeten passagiers ten minste 9.725 dollar (6.676 euro) neertellen.