Boerenbond: “Roundup niet verbieden op basis van emoties”

De Boerenbond is geen voorstander van een mogelijk verbod van de onkruidverdelger Roundup in de landbouw. De organisatie hoopt in elk geval dat een beslissing daarover genomen wordt op basis van wetenschappelijk argumenten “en niet op basis van emoties”.

De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren “al dan niet tijdelijk” aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Of er ook een verbod voor professionelen komt, hangt af van de resultaten van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd.

De Boerenbond maakt donderdag alvast duidelijk de onkruidverdelger “graag te behouden”. “Roundup is zeker een belangrijk product voor onze sector”, zegt Anne-Marie Vangeenberghe, de woordvoerster van de landbouworganisatie. “Het gebruik ervan zomaar stopzetten zal voor ons dus niet evident worden.”

“Als er dan toch een verbod bij professionelen wordt ingesteld, dan hoop ik vooral dat die beslissing genomen wordt op basis van wetenschappelijke argumenten en niet op basis van emoties. Want ik heb de indruk dat het debat momenteel vooral emotioneel verloopt”, klinkt het nog. De woordvoerster erkent wel dat het belangrijk is dat het onderzoek onafhankelijk wordt gevoerd, dus zonder inmenging van producent Monsanto.

Vangeenberghe benadrukt tot slot dat de landbouwers maar over weinig alternatieven beschikken voor Roundup. “Er zijn wel andere producten, maar die zijn minder efficiënt. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld slechts tijdelijk als alternatief dienen, omdat de planten er een resistentie tegen kweken.”