BMW geeft beelden vrij van auto die van kleur verandert

Het Duitse automerk BMW is bezig aan een nieuwe auto die menig mensen zal verbazen. Het voertuig zal namelijk kunnen veranderen van kleur naargelang het humeur van de chauffeur. Eerder dit jaar toonde het merk al een prototype, maar met deze video tonen ze dat ze er echt werk van zullen maken.

De auto, die de naam MiniVision Next 100 zal krijgen, staat voor futuristische technologie gecombineerd met milieuvriendelijkheid. Het dak, de zijkant en de vloer zullen namelijk bestaan uit gerecycleerd plastiek en aluminium. “De auto zal volledig gepersonaliseerd kunnen worden”, zegt Andy Warming, hoofd van de Mini Design Studio. “De Mini van de toekomst is er een die volledig aangepast kan worden aan elk individu. Daarom zal deze auto ook gemakkelijk kunnen gedeeld worden. In de maatschappij van vandaag rijden er al genoeg auto’s rond. Daarom zochten we naar een alternatief om één auto aan meerdere mensen te kunnen geven, die toch ‘van jou’ is”, voegt Warming nog toe. BMW werkt ondertussen ook aan een gelijkaardige wagen voor Rolls Royce. Wanneer de MiniVision Next 100 op de markt zal zijn, is nog niet geweten.