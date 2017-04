Jarige Siska Schoeters wordt live op de radio verrast door zoontje

Wie deze ochtend naar Studio Brussel luisterde, hoorde een emotioneel moment op de radio. Presentatrice Siska Schoeters is 35 jaar geworden en werd live op antenne verrast door een telefoontje van haar zoon Lucien.

Siska presenteerde het programma ‘De middag draait door’, waarin luistereaars een nummer kunnen aanvragen dat een link heeft met het vorige. Een vrouw aan de lijn vertelde dat ze een kindje bij zich had met een verzoekje. Hij wilde een lied horen van Jebroer omdat hij onlangs zelf grote broer is geworden. "Ik wil graag het liedje ‘Kind van de Duivel’ horen”, zei het jongetje. De stem klonk Siska bekend in de oren. “Lucien, ben jij dat?”, vroeg de presentatrice.

Inderdaad, de zesjarige zoon van Tomas De Soete en Siska Schoeters vroeg het hardcorenummer aan om zijn mama op een originele manier een gelukkige verjaardag te wensen. “Ik had het helemaal niet door dat jij het was. Ik ga het spelen voor jou en heel je klas”, zei Siska nog verbaasd. “Tot straks dan he”, sloot ze dapper af, maar nadat de telefoon was ingehaakt, kon ze de traantjes niet bedwingen.

Naast Lucien heeft Siska nog een dochter Minnie (6 maanden) en twee pluskinderen, Louis en Martha.