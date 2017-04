COLUMN. Wat zeg je tegen je vrienden als je geen geld meer hebt?

“Als ik er ene geef, geeft gij nooit ene terug”. Spreek dat op z’n Antwerps uit en je hebt een wereldhit die al eens geciteerd wordt aan de tapkasten van mijn thuisstad. Al gebeurt het nog veel vaker dat wrevel of gêne over geld onder vrienden niet uitgesproken wordt.

Wanneer is dat eigenlijk begonnen, die schroom om het over geld te hebben? In mijn studententijd was het de normaalste zaak van de wereld om blut te zijn. Het gold zelfs als een soort statussymbool, want ‘geen geld’ betekende dat je veel op stap was geweest en dus veel vrienden had in het tijdperk waarin sociaal contact nog niet per smartphone ging. Het was de norm om enkel de prijs te laten bepalen waar je ging eten of drinken.

Tien jaar later kom ik er moeilijker mee weg, met ‘geen geld’. Op het einde van de maand, als wat rest van mijn loon richting verbouwing is gevloeid, kom ik soms de deur niet meer uit. Want bezuinigen is het moeilijkst in sociale context, zeker wanneer die onvoorspelbaar is. Ik voel me een pretbederver als ik een drankje dat uitloopt in ‘even iets eten’ in de richting van het frietkot probeer te sturen. Ik wil niet altijd diegene zijn die ‘een wandeling’ voorstelt als alternatief voor een middagje shoppen.

Ik legde daarom een paar situaties voor aan de Nederlandse sociaal psychologe Beatrijs Ritsema, die zich op haar website over herkenbare problemen in sociale omgang buigt. Wat doe je bijvoorbeeld met een rekening op restaurant? “Het is gebruikelijk dat een rekening gesplitst wordt wanneer het bedrag voor iedereen min of meer hetzelfde is. Maar wanneer er grote verschillen zijn bijvoorbeeld qua drankgebruik, is er niets mis mee om aan te kondigen dat jij alleen jouw deel van de rekening betaalt.”

Problemen doen zich vooral voor als er verschillen zijn in inkomsten, merkt ze op. “Als je kompaan ook geen geld heeft om te lunchen, dan zoek je gewoon samen een goedkopere oplossing. Maar als de ene geld heeft en de andere niet, blijft het niet duren. Het is zoals met tennis, daar is het ook niet leuk om te moeten spelen tegen iemand die veel beter is.” Dat ik mezelf soms zeurderig vind als ik een lunch afwimpel omdat een boterham thuis goedkoper is, waait ze weg. “Waarom zou dat zeuren zijn? Als je even geen geld hebt, heb je dat toch niet? En anders zeg je toch gewoon dat je iets anders te doen hebt?”

Veel ergernissen over geld kunnen volgens Ritsema opgelost worden door open kaart te spelen. Een verjaardagscadeau voorschieten? “Laat iedereen op voorhand zeggen hoeveel ze bijleggen en vraag om meteen te betalen. Doen ze dat niet, stuur dan snel een mailtje. Wacht geen weken om dat af te handelen, want na een tijdje wordt de ander ook chagrijnig omdat hij eraan herinnerd wordt dat hij nog geld moet.”

Eigenlijk komt het hierop neer: als het over geld gaat, mag je gerust zeggen waar het op staat. Vriendelijk, beleefd en kordaat, niet omfloerst en bedremmeld. “Als ik er ene geef, geeft gij nooit ene terug”. Zo eenvoudig mag het zijn.