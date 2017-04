Politie arresteert gewapende twintiger vlakbij Brits Parlement

De politie heeft in Londen een gewapende man gearresteerd in de straat Whitehall, vlakbij het Britse Parlement en de ambtswoning van premier Theresa May. De hele buurt werd meteen afgesloten, melden Britse media.

De man zou volgens verschillende media messen met zich hebben meegedragen in een rugzak, waaronder volgens een getuige “een groot broodmes”. Volgens de BBC is er niemand gewond geraakt. Enkele naburige straten zijn afgesloten. Het openbaar vervoer wordt omgeleid. De politie is massaal ter plaatse, evenals forensische teams, volgens ITV.

De Metropolitan Police laat weten dat de dader een man van in de twintig is. Hij werd gearresteerd op basis van wapenbezit en verdenking van het voorbereiden en willen uitvoeren van terreurdaden. Momenteel zit de man achter de tralies in een politiebureau in het zuiden van Londen.

Op dit moment is er geen sprake van een onmiddellijke bedreiging voor de veiligheid, volgens insprecteurs van het Counter Terrorism Command, een antiterreurtak van de Londense politie.

De veiligheidsmaatregelen in Londen staan nog steeds op scherp, na de terreuraanslag in de Britse hoofdstad op 22 maart dit jaar, vlakbij de plek waar de man vandaag werd gearresteerd. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, waaronder de dader.

