Spin en schorpioen gaan strijd aan in badkamer: wie haalt het?

Tim Hurley uit het Australische Kalorama heeft een wel erg opmerkelijk gevecht in zijn badkamer kunnen vastleggen. Hij kreeg voor zijn neus te zien hoe een spin en een schorpioen de strijd met elkaar aangingen.

De Australiër kreeg de dieren in de gaten toen hij net voor bedtijd nog even naar de badkamer ging. Hij maakte ook een video van het intense gevecht. “De schorpioen was duidelijk groter dan de spin”, vertelde Hurley achteraf aan Herald Sun. Maar doordat de drie centimeter grote schorpioen verstrikt zat in het web van de spin, kwam het alsnog aan zijn einde. “Zelfs de volgende ochtend probeerde het nog steeds om zich te bevrijden”, aldus de man.

Het was niet de eerste keer dat de Australiër een schorpioen tegenkwam in zijn woning. “Ik heb al eens eerder een schorpioen gedood”, verklaarde Hurley. “Maar toen ik later opnieuw een exemplaar tegenkwam, heb ik maar besloten om die naar buiten te brengen. Je kan ze niet blijven doden.” Om welke spinnensoort het precies ging, is niet duidelijk.