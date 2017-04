Ambulanciers verklaren vrouw dood, een uur later leeft ze gewoon weer

Het leven van een Franse vrouw (49) heeft vorige week aan een zijden draadje gehangen. Ze werd na een hartstilstand dood verklaard, maar een uur later merkte een agent beweging op aan haar buik. En zo kon ze alsnog gered worden. Dat meldt France Bleu.

De 49-jarige vrouw uit Parijs leed sinds haar 20ste aan zware anorexia. Een aandoening waar ze al bij al goed mee omging, maar vorige week leek het noodlot toch genadeloos toe te slaan. Haar dochter vond haar op de grond liggend in hun woning in de Franse hoofdstad. Een hartstilstand, luidde het verdict.

De ambulanciers stelden meteen vast dat de vrouw niet meer ademde. Ze werd om 18.15 uur dood verklaard. Het overlijdenscertificaat werd getekend en een politieagent werd erbij gehaald om de oorzaak van het overlijden vast te stellen.

Toen nam het verhaal een vreemde draai. De agent zag in de woning plots beweging in de buikstreek van de vrouw. Met zijn collega’s gaf hij haar een hartmassage. Met succes, want het hart van de vrouw begon plots weer te slaan. Een uur na haar doodverklaring was er plots weer hoop.

In het ziekenhuis was er nog goed nieuws: de vrouw werd gereanimeerd en overleefde het. “Onze agenten waren verbaasd”, aldus een woordvoerder. “Zonder hen zou de vrouw het wellicht niet overleefd hebben. Dankzij hen kon ze gered worden.”