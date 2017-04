De waanzinnige boomhut bestaat écht

Elk kind dat in de lagere school zit, heeft ze al gelezen. De boeken over de Waanzinnige Boomhut met tientallen verdiepingen. Wij hebben goed nieuws: zo’n boomhut bestaat echt. Ze staat in een tuin in Sint-Lievens-Houtem en is de voorbije vijf jaar gebouwd door grootvader Ronny. “Ik wou altijd dat mijn kleinkinderen graag naar moeke en vake kwamen. Dat is nu wel gelukt.”