Merel (21) vecht voor haar leven na ongeval: "Verschrikkelijk om haar zo te zien liggen"

Brugge - De 21-jarige Merel Coulier uit Sint-Andries (Brugge) raakte woensdagavond levensgevaarlijk gewond bij een ongeval. Ze werd aangereden op de Koning Albert I-laan aan de achterzijde van het station van Brugge. “We moeten blijven hopen dat alles gewoon weer goed komt.”

Het zware verkeersongeval gebeurde woensdagavond omstreeks 17.15 uur. De avondspits rond het station was op dat moment volop aan de gang. Aan de achterkant van het station wilde Merel Coulier te voet de Koning Albert I-laan oversteken. Ter hoogte van de ingang van het psychiatrisch ziekenhuis stapte ze de rijbaan op. Een aankomende wagen kon haar nog ontwijken. Maar op het andere rijvak werd ze toch aangereden door een Renault.

Bezoeken van half uur

Merel - die bij haar ouders in Sint-Andries woont - werd opgeschept en raakte levensgevaarlijk gewond. In kritieke toestand werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. “We mogen een paar keer per dag een half uur bij haar”, zegt papa Peter. “Het is verschrikkelijk om onze dochter zo te zien liggen. Maar we moeten blijven hopen dat alles gewoon weer goed komt.”

De toestand van de jonge studente zou ondertussen stabiel, maar nog altijd kritiek zijn. “Soms val je een uurtje in slaap en hoop je dat het een nachtmerrie geweest is”, zegt Peter. “Het blijft voorlopig heel moeilijk om te geloven dat het allemaal echt plaatsgevonden heeft.”

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is voor de familie van Merel zelf ook nog onduidelijk. Het parket stelde geen deskundige aan, vermoedelijk omdat er genoeg getuigen van de feiten waren.

Tijdelijk zebrapad

Merel was alleszins op de terugweg naar huis van haar stage. “Ze nam dan altijd de bus om van aan het station naar huis te komen”, zegt haar papa. “Die stopte daar aan de overkant van de straat. Maar waarom ze daar precies overstak, weet ik echt niet. Zij zal de enige zijn die daar een antwoord op kan geven.”

De bestuurster van de wagen, een 26-jarige vrouw uit Malle, was na het ongeval in shock. Volgens de politie mocht Merel daar wel gewoon de straat oversteken. Voor de wegenwerken die er tot voor kort waren, werd op die plek wel een tijdelijk zebrapad geïnstalleerd. Maar nu de werken afgerond zijn, werd ook dat zebrapad verwijderd. Voetgangers worden wel verondersteld om wat verderop de voetgangerstunnel te nemen om aan de overkant van de straat te geraken.