Aflopen winteropvang voor daklozen in Brussel heeft mogelijk dramatische gevolgen: “Meer dan 120 kinderen op straat”

Brussel - Volgende week dinsdag komen mogelijk 196 mensen, onder wie 123 kinderen, op straat terecht, door het aflopen van de winteropvang voor daklozen in Brussel. Dat melden het Platform Kinderen op de vlucht en Unicef België donderdag.

Volgens Samusocial loopt het winterplan inderdaad af, maar is er nog geen duidelijkheid over wat er vanaf volgende week met de betrokken daklozen moet gebeuren. Daarover wordt nog overlegd met de kabinetten van de bevoegde Brusselse ministers Pascal Smet (SP.A) en Céline Frémault (CDH), klinkt het.

“Een onzeker leven op straat is nooit in het belang van kinderen en heeft een diepe impact op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van kinderen en hun ouders. Een onaangepaste woonsituatie maakt regelmatig naar school gaan zeer moeilijk en leidt vaak tot gezondheidsproblemen”, zegt Tine Vermeiren van het Platform Kinderen op de vlucht. “Elk kind dat op straat moet slapen is er één te veel.”

Het platform vraagt dat de infrastructuur die voor het noodopvangplan in de winter wordt voorzien, het hele jaar door wordt behouden, zeker voor gezinnen met minderjarige kinderen. Daarnaast vraagt de organisatie een “aangepaste structurele oplossing voor kwalitatieve opvang en begeleiding van gezinnen”.

“Besprekingen nog bezig”

Samusocial, dat samen met het Brussels Gewest instaat voor het jaarlijkse winterplan, bevestigt dat de winteropvang gesloten wordt. “Maar er is nog geen officiële informatie over wat daarna met de mensen moet gebeuren”, verklaart woordvoerder Christophe Thielens. “De besprekingen met de kabinetten van Smet en Frémault over mogelijke extra plaatsen zijn nog bezig”, klinkt het. Volgens de woordvoerder verbleven afgelopen nacht nog 307 mensen in winteropvang, onder wie 186 kinderen.

Het kabinet-Smet benadrukt dat het probleem in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het OCMW en de stad Brussel. “Maar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de bevoegde ministers zoeken op het terrein naar een oplossing”, zegt woordvoerder Marc Debont.