Rode Duivel brengt eigen magazine uit: “Sommige dingen kan je niet vertellen in 140 tekens op Twitter”

Vanaf vandaag kunnen de fans van verdediger Jason Denayer een magazine van en over de Rode Duivel lezen. “Ik ben geen jongen die de camera opzoekt na een wedstrijd. Dat ligt gewoon niet in mijn persoonlijkheid. Maar ik wil mijn levensverhalen en ervaringen wel delen met de fans, op mijn manier”, vertelt Denayer over het magazine dat de naam All About J. krijgt. “Sommige dingen kan je niet vertellen in 140 tekens op Twitter.”

“Omdat je sommige dingen niet kan niet vertellen in 140 tekens op Twitter is het idee gegroeid van een online magazine. ‘All about J.’ geeft inkijk in mijn leven als voetballer, maar ik heb het ook over mijn interesses buiten de sport”, aldus Denayer.