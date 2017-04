Dit Belgische model is immens populair op Instagram

Ooit al van Haylie Noire gehoord? Vermoedelijk niet. Het model, dat werd geboren in Brussel en nu in Frankrijk woont, heeft bijna 240.000 volgers op Instagram. Daar post ze dagelijks foto's van zichzelf, en vaak met het nodige bloot.

"Ik heb altijd van fotografie gehouden", vertelde Noire in een interview met FoxyLeague. "Het laat mij toe om mezelf te uiten op een manier die anders niet mogelijk is. Nochtans ben ik niet altijd fan geweest van socale media. Zo heb ik lang geen Facebook-account gehad. Toen foto's echter steeds belangrijker werden, voelde ik dat daarbuiten iets was voor mij. Iets dat ik kon doen. Die kans heb ik gegrepen en nu deel ik dingen die ik enkel kan delen door fotografie. Ik ben begonnen op Tumblr maar Instagram heeft een groter en een interactiever publiek. Ondanks dat er toch wel wat censuur op zit".

