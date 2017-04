Denayer kent een moeilijk seizoen bij Sunderland: “Maar ik ben hier rijper geworden”

Jason Denayer lijkt het met Sunderland steeds moeilijker te hebben om de degradatie af te wenden in de Premier League. De rode lantaarn verloor woensdag tegen de voorlaatste, Middlesbrough, met 1-0 en moet zo al 12 punten goedmaken om alsnog in de Premier League te blijven. Een moeilijke situatie, ook voor basisspeler Denayer. “Het is niet omdat ik eigendom ben van Manchester City, dat ik me niet aantrek van wat er gebeurt”, stelt Denayer in zijn eigen magazine ‘All About J.”

Jason, hoe is je leven hier?

“Waar ik woon is het rustig. Ik woon op tien minuten van de luchthaven en op vijfentwintig minuten van de stad. Als ik twee vrije dagen heb ga ik naar Brussel en anders blijf ik hier.”

En het seizoen? De degradatie dreigt.

“Ik voel me deel van de ploeg. Ben betrokken bij wat er gebeurt. Het is niet omdat ik eigendom ben van Manchester City dat ik me er niks van aantrek. Ik ben tot de laatste dag van het seizoen een speler van Sunderland. Dus als de ploeg het lastig heeft, voel ik me er ook slecht bij. De resultaten zijn niet goed.”

Wat heeft je eerste volledige seizoen in de Premier League je bijgebracht?

“Maturiteit. Het spel is hier veel sneller en je kan je veel minder fouten permitteren dan in Turkije bijvoorbeeld. Dat heb ik geleerd dit seizoen. Ook ben ik fysiek sterker geworden omdat het fysieke hier belangrijk is. En ten slotte ben ik ook mentaal beter geworden. Want door de druk van de dreigende degradatie is elke match moeilijk. Ook naar de supporters toe. Het is niet makkelijk om als rode lantaarn naar het stadion te komen en opnieuw te verliezen.”

De laatste weken scoorden jullie bijna niet meer. Dat moet een enorme druk op de verdediging leggen?

“Absoluut. Als we bijvoorbeeld 0-2 verliezen kijken de mensen altijd naar de verdediging. Ze gaan niet zeggen dat de aanval in gebreke is gebleven. Dat elk weekend opnieuw legt inderdaad een grote druk.”

En fysiek? Is dat jouw ding?

“In de club zijn we verplicht om een fitnessprogramma te volgen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik verkies wel om op mijn explosiviteit te werken. Ik wil niet gespierder worden maar wel sterker en explosiever.”

Zou je niet beter uit de verf komen in een verdediging die hoger staat? Zoals bij City?

“Dat kan ik niet zeggen want ik speel niet bij Manchester City. Ik zou niet weten of dat het geval is. Maar natuurlijk is het altijd makkelijker verdedigen als je vaker de bal hebt.”

Ken je de plannen van Manchester City?

“Nee, ik ben honderd procent gefocust op Sunderland. Mathematisch kunnen we ons nog redden dus moeten we er ook alles aan doen.”

Roberto Martinez is je komen bekijken in de wedstrijd tegen Manchester United. Denk je dat je bij de groep kan komen als je fit bent?

“Als ik speel ben ik klaar. Dat was ook het geval toen ik bij Celtic en Galatasaray speelde. Daarna is het aan de bondscoach om een keuze te maken. Ik heb nog geen contact met hem gehad.”

Je hebt er een vol seizoen in de Premier League opzitten. Is het dan niet logisch dat hij aan jou denkt?

“Ik weet niet of ik mag zeggen of dat logisch is of niet. Want uiteindelijk is het de coach die beslist. Zelfs als zou ik het logisch vinden, als de coach er anders over denkt is het nee. De vorige keren was ik er niet bij.”

De laatste keer was je geblesseerd.

“Klopt, toen had ik geen selectie verwacht. Maar daarvoor speelde ik en was ik ook niet geselecteerd. Het blijft dus afwachten.”

Ben je een andere speler dan toen je voor België op het EK speelde?

“Zeker en vast. Ik kan nu iets anders brengen. Want ik ben rijper geworden, ik praat meer op het terrein en kan georganiseerder spelen. Ik denk dat ik meer kan bijbrengen dan vorige keer.”

Speel je volgend seizoen nog in Engeland?

“Eerlijk gezegd, ik weet het niet.”

Je lot ligt in handen van Guardiola.

“Zo kan je het zeggen (lacht). Ik heb nog een contract dus de club beslist.”