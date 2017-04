Ondanks dagelijkse bloedbad: nestkast mag niet weg

Arendonk - De nestkast in de kerktoren van Arendonk moet nog minstens tot half juli blijven hangen, tot het einde van de broedperiode. “Dit is een ramp”, zo reageren de duivenmelkers.

In de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Arendonk wonen sinds kort twee slechtvalken. Het broedende valkenkoppel heeft de voorbije maand al een ware ravage aangericht in de lokale duiventillen. Bart Gillis (30) verloor al twintig duiven. “Vandaag ben ik er alweer eentje kwijt. Ik zag het live gebeuren, maar was net te laat om te filmen. Zo kon ik die vreselijke beelden eens tonen aan de burgemeester”, zegt hij.

Volgens de Arendonkse duivenmelkers is er maar één oplossing om het bloedbad te stoppen: de nest onmiddellijk weghalen.

Beschermde roofvogels

Gisteren stond het punt bij hoogdringendheid op de agenda van het schepencollege. “We hebben beslist om de kast te laten hangen”, bevestigt burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA). “Omdat slechtvalken beschermde roofvogels zijn en het broedseizoen volop bezig is, zijn we wettelijk verplicht om het nest met rust te laten. Als we het zouden verwijderen, wordt er een proces-verbaal opgemaakt.”

LEES OOK: Duivenmelkers trekken aan alarmbel: “Slechtvalken eten al onze prijsduiven op”

Wat er nadien met de kast gebeurt, is nog niet beslist. “Daarover willen we eerst overleggen met alle betrokken partijen: duivenmelkers, valkeniers, natuurverenigingen, kerkfabriek en gemeente”, zegt de burgemeester.

“Dit is een ramp voor de Arendonkse duivensport”, reageert duivenmelker Karel Meulemans (83). “Het ergste moet nog komen”, vreest zijn collega Jan Van Steensel (72). “Vandaag neemt dat beest nog genoegen met twee duiven per dag. Maar zodra hij jongen heeft, heeft hij er elke dag vijf tot zes nodig.”

Valkenier Eddy Broeckx (57) is blij dat het ingeweken valkenkoppel toch nog de kans krijgt om in alle rust te broeden in de toren van de kerk. “Arendonk is van oudsher een valkerijdorp. En precies daarom is het zo mooi dat we vandaag een valkenkoppel in onze gemeente mogen ontvangen”, zegt hij.