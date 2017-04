Actrice Viv Van Dingenen lijdt aan kanker: "Ja, dat was voor mij ook schrikken"

Actrice Viv Van Dingenen lijdt aan eierstok- en baarmoederkanker. Dat heeft de actrice - bekend uit onder meer "Thuis" en "Witse - verteld in "Van Gils & Gasten".

"Ik heb dat heel lang voor mezelf gehouden", zei Van Dingenen, die vergezeld werd door haar boezemvriendin Lien Van de Kelder. "Buiten naaste vrienden en familie natuurlijk. Je wil dat eerst verwerken. In het begin wil je dat zelfs aan niemand vertellen, alsof die ziekte niet bestaat. Maar nu vond ik dat het een goed moment was, want dan dient die kanker toch tot iets".

De actrice doelt daarmee op de nood aan geld voor wetenschappelijk onderzoek. "Wat ik belangrijk vind, is dat er geld naar onderzoek gaat", klinkt een strijdvaardige Van Dingenen. "Het is belangrijk om comfort te hebben maar als de therapieën beter worden en minder ingrijpend voor je lichaam, dan heb je al die andere zorgen niet nodig."

"Vandaag voel ik me goed. Ik zit nu in de eerste van twee goede weken. Ik heb al vier chemo's achter de rug en in de eerste week zijn er altijd van die kwaaltjes. Als ik vier dagen geleden had moeten komen, was ik de trap waarschijnlijk niet afgeraakt. Dan heb je het gevoel dat je constant door je knieën en enkels gaat zakken. Maar tijdens die twee weken, dan heb ik echt heel veel energie."

"Toen ik de dianose kreeg, wilde ik direct alles waten", zegt Van Dingenen. "Ik was overdonderd maar ook weer niet omdat mijn gynaecologe had aangedrongen dat mijn man zou meekomen. Daardoor wist ik al dat ze geen goed nieuws ging vertellen. Ik dacht dat het borstkanker ging zijn dus was het wel even schrikken dat het 'daarbeneden' zat. Maar ik had direct iets van kom op. Ik heb mijn medisch dossier ook in eigen handen en ga van het ene naar het andere ziekenhuis."