Vazquez verrijst in VS: “Ik voel me weer als in Brugge”

Over minder dan vier weken weten we wie de Profvoetballer van het Jaar 2017 wordt. “Zou Teodorczyk winnen? Of Tielemans?”, zegt de laureaat van twee jaar geleden, Victor Vazquez. Die komt weer helemaal boven water in de Major Soccer League. “Ik dacht dat mijn carrière voorbij was.”

Vier assists en een doelpunt na zeven wedstrijden: bij het Canadese Toronto FC – dat wel actief is in de Amerikaanse Major Soccer League – zijn ze in de wolken met Vazquez. Hij krijgt lof van alle kanten en voelt zich weer in zijn sas. Of zoals de huidige assistenkoning van de MLS dat zelf zegt: “We voelen ons weer als in onze tijd in Brugge.” Na een jaar al verliet de 30-jarige Spanjaard het Mexicaanse Cruz Azul, dat hem voor 2 miljoen euro én met een dik contract in januari 2016 uit België had gelokt. “Ik wilde toen iets nieuws. En ze spraken er Spaans. Maar ik heb me die transfer beklaagd. In Brugge waren we gelukkig, in Mexico niet. Het verkeer in een stad van 20 miljoen inwoners bezorgt je bijvoorbeeld stress. Mijn gezin voelde zich niet veilig.”

Ook op het veld liep het niet. “Cruz Azul is al 20 jaar op zoek naar de titel en koopt maar op. Maar ze weten niet wat aan te vangen met die spelers. En dan het spelen op 2.000 meter hoogte, daar had ik ook last van. En het ergste: de dokter daar heeft een verkeerde gel in mijn knie gespoten. Twee maanden lang had ik elke dag pijn. Ik vreesde dat mijn carrière erop zat, maar dokter Cugat in Barcelona heeft me weer fit gekregen.”

Standard? Neen, dank u

En dus leverde hij een half miljoen in. Bij Toronto strijkt hij zo’n 640.000 euro per jaar op. “Geld was niet van tel. Ik wilde weer geluk, op en naast het veld. Toronto wilde me twee jaar geleden al, maar toen weigerde ik omdat het zo goed liep bij Club. Standard wilde me deze winter ook, maar dat zagen we niet zitten. Mijn familie is gelukkig. En het sneeuwt niet meer. Want sneeuw in Canada, dat is crazy. Voor onze zoon Leo was het de eerste keer dat hij dat meemaakte.” Vanuit de MLS – “technisch minder goed dan Mexico, maar wel competitief” – volgt Vazquez nog steeds zijn oude liefde. Heel fanatiek zelfs. “Met Preud’homme, teammanager Rigaux en Refaelov heb ik nog contact. En ik volg elke match. Zondag heb ik de eerste 20 minuten gezien van Anderlecht-Club. De match tegen Oostende heb ik online gevolgd. Ik hoop nu dat Anderlecht maandag niet wint en wie weet komt Club dan dichterbij. En in november, als de competitie hier afgelopen is, komen we iedereen zeker nog eens begroeten in ­Brugge.”