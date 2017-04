Laura Tesoro lanceert nieuwe single jaar na Songfestival

De fans van Laura Tesoro hebben er heel lang op moeten wachten, maar nu heeft de zangeres en VTM-presentatrice eindelijk een nieuwe single klaar: Higher is de opvolger van What’s the Pressure, waarmee ze ongeveer een jaar geleden tiende werd op het ­Eurovisiesongfestival in Stockholm.

Die single, geschreven door Selah Sue, werd al in januari 2016 gelanceerd. Tesoro bracht voordien nog twee andere singles uit: Outta Here en Funky Love. “Het heeft nu zo lang geduurd omdat ik alleen iets wil uitbrengen als het goed is”, aldus Tesoro. “Ik ben al een tijdje bezig met nieuwe nummers, maar het is niet evident om de juiste liedjes te vinden.”

Een volledig album is nog niet voor meteen dus. De agenda van de Antwerpse is in elk geval goed gevuld. Ze is coach in The Voice Kids en de finale wordt in mei opgenomen. Deze zomer zal ­Tesoro ook optreden op allerlei festivals in heel Vlaanderen.