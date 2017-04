Erik Van Looy heeft een nieuw lief

Erik Van Looy (55, foto) heeft sinds zijn echtscheiding opnieuw een relatie. Dat vertelde hij gisteren tijdens een intiem gesprek in bed met ­James Cooke, de sidekick van Gert Verhulst in diens talkshow Gert Late Night.

Op de vraag waarom Van Looy het zo goed kon vinden met acteur ­Kevin Janssens, zei Van Looy: “We zijn allebei een bepaalde periode in ons leven vrijgezel … geweest. Geweest, ja. Ik ben ergens op proefcontract, denk ik.” Op de vraag of hij dan ‘heel verliefd’ was, antwoordde hij: “Ja, fantastische madam.”

De volgende gast, vanaf maandag, in Gert ­Late Night wordt N-VA-voorzitter Bart De Wever.