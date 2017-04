Solliciteren bij Plopsaland? De achtbaan op!

Attractiepark Plopsaland komt met een opmerkelijke stunt om een heel aantal openstaande vacatures in te vullen. Kandidaten zullen namelijk geselecteerd worden na een ritje én tijdens een gesprek in hun nieuwe achtbaan Heidi the ride.

“Op die manier weten we of de kandidaten wel over een voldoende hoge funfactor beschikken om voor een pretpark te werken”, aldus Plopsaland-directeur Steve Van den Kerkhof. Die geeft tegelijk toe dat hij met deze stunt ook extra reclame wil maken voor de openstaande jobs. “Want door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het er niet gemakkelijker op om nieuwe werknemers te vinden.”