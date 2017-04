Kat sukkelt in motor maar overleeft wilde rit, gezin moet zelf opdraaien voor zware kosten aan auto

Westrozebeke / Staden - Dat een kat negen levens heeft, blijkt nog eens in Westrozebeke. Toen Jeffrey Cools (31, foto links) vorige donderdag met zijn wagen vertrok, had hij niet gezien dat zijn kat Loes in de wielkast lag te slapen.

“Loes belandde tussen de aandrijfriem en draaide een toertje mee”, zegt zijn vrouw Lies. Pas een kilometer verder viel de wagen stil. Toen de garagist het wiel er afhaalde zagen ze een grote pluk kattenhaar zitten. De kat was intussen thuis­gekomen met een kale streep in haar vacht. Ze overleefde het avontuur, maar voor haar baasjes is de schade groot. “De motor is kapot”, klinkt het. Het gezin kocht de auto pas vorig jaar en moet zelf opdraaien voor de kosten.